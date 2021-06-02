Mbappé exalta Messi e Cristiano Ronaldo: ‘Quebraram todas as leis da estatística’

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Em entrevista à revista britânica Esquire, Kylian Mbappé, um dos melhores jogadores do Paris Saint-Germain na temporada 2020/2021, exaltou a carreira de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O jogador francês também comentou o seu título da Copa do Mundo em 2018.- Eles são melhores. Não sou só eu que sei disso. Todo mundo sabe disso. Se você disser a si mesmo que se sairá melhor do que eles, isso está além do ego ou da determinação, é falta de consciência. Esses jogadores são incomparáveis. Eles quebraram todas as leis da estatística. Eles tiveram dez, 15 anos extraordinários - disse Mbappé.

O craque do Paris Saint-Germain também comentou sobre comparações com os dois jogadores, e falou que usa os craques como inspiração para chegar ao nível dos melhores.

- Claro que acabamos sempre nos comparando com os melhores, tal como um pasteleiro se compara com os melhores pasteleiros. Vejo jogos de outros grandes jogadores para ver o que fazem e penso que eles também olham para mim. E isso faz com todos tentem ser melhores, que cada um se leve ao limite, tal como Cristiano Ronaldo foi bom para Messi, e Messi foi bom para Cristiano Ronaldo - falou.

Kylian Mbappé também comentou sobre o sentimento de disputar uma final de Copa do Mundo, como ele o fez em 2018, quando conquistou a competição ao vencer a Croácia por 4 a 2, marcando, inclusive, um dos gols da França na decisão.