Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mbappé exalta Messi e Cristiano Ronaldo: ‘Quebraram todas as leis da estatística’
futebol

Mbappé exalta Messi e Cristiano Ronaldo: ‘Quebraram todas as leis da estatística’

Atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Francesa elogiou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e comentou comparações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 16:08

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 16:08

Crédito: PATRICK HERTZOG / AFP
Em entrevista à revista britânica Esquire, Kylian Mbappé, um dos melhores jogadores do Paris Saint-Germain na temporada 2020/2021, exaltou a carreira de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O jogador francês também comentou o seu título da Copa do Mundo em 2018.- Eles são melhores. Não sou só eu que sei disso. Todo mundo sabe disso. Se você disser a si mesmo que se sairá melhor do que eles, isso está além do ego ou da determinação, é falta de consciência. Esses jogadores são incomparáveis. Eles quebraram todas as leis da estatística. Eles tiveram dez, 15 anos extraordinários - disse Mbappé.
O craque do Paris Saint-Germain também comentou sobre comparações com os dois jogadores, e falou que usa os craques como inspiração para chegar ao nível dos melhores.
- Claro que acabamos sempre nos comparando com os melhores, tal como um pasteleiro se compara com os melhores pasteleiros. Vejo jogos de outros grandes jogadores para ver o que fazem e penso que eles também olham para mim. E isso faz com todos tentem ser melhores, que cada um se leve ao limite, tal como Cristiano Ronaldo foi bom para Messi, e Messi foi bom para Cristiano Ronaldo - falou.
Kylian Mbappé também comentou sobre o sentimento de disputar uma final de Copa do Mundo, como ele o fez em 2018, quando conquistou a competição ao vencer a Croácia por 4 a 2, marcando, inclusive, um dos gols da França na decisão.
- Quando você está na final da Copa do Mundo, está convencido de que vai vencer. Você entra em campo, o troféu está lá, e você diz a si mesmo que é impossível que o outro time o levará - comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados