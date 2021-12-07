Mbappé exalta Messi após vitória do PSG sobre o Club Brugge: 'É o melhor jogador do mundo'

A dupla Messi e Mbappé foi destaque na vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 1 sobre o Club Brugge na rodada final da fase de grupos da Champions League. Autor de dois gols na partida, o atacante francês comentou o triunfo do time na última rodada da fase de grupos da competição.- Nós queríamos aquecer a nossa torcida e foi o que fizemos. Podemos melhorar, mas hoje cumprimos o nosso trabalho - disse o atacante do Paris Saint-Germain.

Mbappé também falou sobre a participação de Messi na equipe e a importância do jogador. Segundo ele, o craque argentino ainda precisa se adaptar mais ao clube e tende a melhorar na fase decisiva da Champions.

- Acredito que há a necessidade de adaptação para os novos jogadores. Vamos trabalhar para estarmos prontos quando o mata-mata chegar. Nós vamos precisar do Messi nas partidas que realmente importam. Vai ajudar quando ele estiver mais integrado ao time, para que ele possa dar o seu máximo nas próximas semanas - adicionou Mbappé.

Ainda sobre Messi, Mbappé aproveitou para exaltar o seu companheiro, que também marcou dois gols na vitória do PSG.

- É fácil jogar com Lionel Messi, ele é o melhor jogador do mundo. Ele ganhou a Bola de Ouro há alguns dias. Ele marcou dois gols hoje, ele está feliz, e espero que ele possa nos ajudar no futuro - concluiu.

O PSG aguarda o sorteio da Champions para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da competição.