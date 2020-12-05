Mbappé entra no fim, marca nos acréscimos e PSG vence o Montpellier pelo Francês

O Paris Saint-Germain segue dominando na França. Pela 13ª rodada e com time misto, a equipe parisiense jogou fora de casa e venceu o Montpellier por 3 a 1. Dagba, Kean e Mbappé marcaram para a equipe de Tuchel, enquanto Mavididi balançou as redes para os mandantes.
Após bela jogada e cruzamento de Di María, Dagba abriu o placar para o Paris Saint-Germain aos 34 minutos do primeiro tempo. Aos 44, Mavididi deixou tudo igual.
Jogando sem os principais craques, coube a Moise Kean fazer uma linda jogada e colocar a equipe parisiense na frente novamente. Após o gol, Mbappé entrou. E nos acréscimos, marcou seu gol.
Com a vitória, o Paris Saint-Germain segue na liderança isolada da competição, com 28 pontos. O Montpellier é o sexto colocado, com 23.