Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mbappé entra no fim, marca nos acréscimos e PSG vence o Montpellier pelo Francês
futebol

Mbappé entra no fim, marca nos acréscimos e PSG vence o Montpellier pelo Francês

Dagba e Kean completaram o placar da equipe parisiense,
que segue na liderança isolada da Ligue 1...

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 19:13
Crédito: PASCAL GUYOT / AFP
O Paris Saint-Germain segue dominando na França. Pela 13ª rodada e com time misto, a equipe parisiense jogou fora de casa e venceu o Montpellier por 3 a 1. Dagba, Kean e Mbappé marcaram para a equipe de Tuchel, enquanto Mavididi balançou as redes para os mandantes.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1Após bela jogada e cruzamento de Di María, Dagba abriu o placar para o Paris Saint-Germain aos 34 minutos do primeiro tempo. Aos 44, Mavididi deixou tudo igual.
Jogando sem os principais craques, coube a Moise Kean fazer uma linda jogada e colocar a equipe parisiense na frente novamente. Após o gol, Mbappé entrou. E nos acréscimos, marcou seu gol.
Com a vitória, o Paris Saint-Germain segue na liderança isolada da competição, com 28 pontos. O Montpellier é o sexto colocado, com 23.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados