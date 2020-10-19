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futebol

'Mbappé e Neymar precisam de jogadores como eu', diz Herrera

Meio-campista do Paris Saint-Germain se prepara para o duelo contra o
Manchester United, seu antigo clube, nesta terça-feira pela Liga dos Campeões...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 14:45
Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Antes do difícil confronto contra o Manchester United pela primeira rodada da Liga dos Campeões, Ander Herrera falou sobre Neymar e Mbappé. De acordo com o meio-campista, os craques precisam de jogadores como ele.
- Temos grandes estrelas na nossa equipe, mas sem querer parecer convencido, jogadores como Mbappé e Neymar precisam de jogadores como eu para ajudá-los a serem melhores. Não é qualquer jogador que pode dizer com jogou com vários dos melhores jogadores do mundo - disse.Herrera também falou sobre o duelo entre Paris Saint-Germain e Manchester United, que ocorre nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, às 16h (horário de Brasília).
- Respeito a história do Manchester e do PSG, mas não se pode comparar 142 anos de história com 42 do PSG. Porém, a forma como a equipa francesa tem crescido nos últimos anos tem sido espetacular.

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