'Mbappé e Neymar precisam de jogadores como eu', diz Herrera

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Antes do difícil confronto contra o Manchester United pela primeira rodada da Liga dos Campeões, Ander Herrera falou sobre Neymar e Mbappé. De acordo com o meio-campista, os craques precisam de jogadores como ele.

- Temos grandes estrelas na nossa equipe, mas sem querer parecer convencido, jogadores como Mbappé e Neymar precisam de jogadores como eu para ajudá-los a serem melhores. Não é qualquer jogador que pode dizer com jogou com vários dos melhores jogadores do mundo - disse.Herrera também falou sobre o duelo entre Paris Saint-Germain e Manchester United, que ocorre nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, às 16h (horário de Brasília).