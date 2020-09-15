Mbappé é destaque em jornal espanhol, que diz sobre possível saída do PSG: 'Real Madrid tem vantagem'

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Após o jornal inglês "The Times" publicar que o atacante Kylian Mbappé tem o desejo de deixar o Paris Saint-Germain ao final da temporada, as especulações envolvendo o futuro do francês agitaram os noticiários europeus. E nesta terça-feira, o jornal "As", da Espanha, trouxe em sua capa que o Real Madrid leva vantagem caso o jogador realmente deixe a equipe parisiense.

De acordo com a publicação, o clube espanhol tem cinco motivos para confiar que é o favorito para contratar o camisa 10 da seleção francesa. O primeiro deles é a admiração de Mbappé pelo técnico Zinédine Zidane, compatriota do jogador do PSG.

O segundo motivo listado pelo jornal é em relação ao maior torneio de clubes do mundo: a Liga dos Campeões. Para o "As", no Real Madrid as chances do atacante conquistar a Orelhuda são maiores do que na equipe do Parque dos Príncipes. O clube espanhol é o maior vencedor da competição, com 13 títulos.

O terceiro motivo não é coletivo, mas sim individual. A publicação diz que na Espanha, a visibilidade de Mbappé seria maior do que na França e as chances do jogador ganhar a Bola de Ouro seriam, consequentemente, também maiores.