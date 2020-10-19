Mbappé diz que ambição do PSG é conquistar a Champions este ano

Após o vice-campeonato da Liga dos Campeões na última temporada, o desejo do Paris Saint-Germain neste ano é finalmente conquistar a Orelhuda. Ao menos é o que garante o atacante Kylian Mbappé, um dos principais destaques do clube parisiense junto com Neymar.- Temos alguns dos melhores jogadores da Europa e o objetivo do PSG é muito claro. O que aconteceu em campanhas anteriores já não importa. Este clube tem uma ambição clara de ganhar a Champions League. Na temporada passada estivemos perto, mas essa proximidade já não nos serve - disse o francês ao jornal "Daily Mail".