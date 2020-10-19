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Mbappé diz que ambição do PSG é conquistar a Champions este ano

Atacante afirma que eliminações passadas não importam mais e que novo vice-campeonato não é uma hipótese nos corredores do Parque dos Príncipes...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 17:31

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 17:31

Crédito: PASCAL GUYOT / AFP
Após o vice-campeonato da Liga dos Campeões na última temporada, o desejo do Paris Saint-Germain neste ano é finalmente conquistar a Orelhuda. Ao menos é o que garante o atacante Kylian Mbappé, um dos principais destaques do clube parisiense junto com Neymar.- Temos alguns dos melhores jogadores da Europa e o objetivo do PSG é muito claro. O que aconteceu em campanhas anteriores já não importa. Este clube tem uma ambição clara de ganhar a Champions League. Na temporada passada estivemos perto, mas essa proximidade já não nos serve - disse o francês ao jornal "Daily Mail".
Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa em duelo contra o Manchester United, no Parque dos Príncipes. A bola rola às 16h (de Brasília).

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