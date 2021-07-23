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futebol

Mbappé diz a Pochettino que não ficará no Paris Saint-Germain

Atacante de 22 anos tem contrato por mais um ano e permanência na França está distante. Real Madrid é o principal interessado no jogador, que já demonstrou interesse na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:08

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:08

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Um dos nomes mais comentados no mercado de transferências, o atacante Kylian Mbappé pode estar com os dias contados no Paris Saint-Germain. Com apenas mais um ano de contrato com o clube francês, o jovem atleta já disse ao técnico Maurcio Pochettino que deixará a equipe, segundo jornais espanhóis.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Nesta sexta-feira, os jornais "As" e "Marca", principais portais de Madri, informaram que o jogador de 22 anos já tomou sua decisão. Sua saída antes do fim da temporada, entretanto, ainda não é garantida, uma vez que Mbappé faz parte dos planos do PSG.
Caso não aceite renovar seu vínculo, o camisa 7 parisiense poderá assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de janeiro de 2022, deixando o Parque dos Príncipes de graça. O Real Madrid é o principal interessado no jogador, que já afirmou ter o desejo de atuar no clube merengue.
Desde 2017 no PSG, Mbappé foi contratado por empréstimo e chegou junto com Neymar ao time da Cidade Luz. Um ano depois, a equipe parisiense exerceu a opção de compra, de 145 milhões de euros (R$ 652 milhões à época), para ficar em definitivo com o jogador.
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Em quatro anos, Mbappé entrou em campo 171 vezes pelo PSG, marcou 132 gols e deu 61 assistências. Na temporada 2020/21, o camisa 7 fez 42 gols e deu 11 assistências em 47 partidas.

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