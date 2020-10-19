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futebol

Mbappé dispara contra Cavani antes de reencontro: 'Não é um dos nossos'

Paris Saint-Germain encara o Manchester United pela Liga dos Campeões nesta terça-feira. Atacante uruguaio faz sua estreia com a camisa dos Red Devils diante de sua ex-equipe...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 08:51

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 08:51
Crédito: Divulgação/PSG
O duelo entre Paris Saint-Germain e Manchester United pela Liga dos Campeões já começou fora de campo. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, o atacante Mbappé mandou uma mensagem para Cavani na véspera da partida. O uruguaio saiu da equipe francesa após terminar seu contrato na última temporada e assinou com os Red Devils.
- Agora ele está em outra equipe. Desejo sorte, mas já não é um dos nossos. Jogaremos contra ele e tentaremos vencer.Cavani é o maior artilheiro da história do PSG e irá fazer sua estreia pela equipe inglesa nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). O Manchester United vem embalado após boa vitória e o jogo será no Parque dos Príncipes, estádio em que o camisa sete dos Diabos Vermelhos pisou nas últimas sete temporadas.

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