Mbappé dispara contra Cavani antes de reencontro: 'Não é um dos nossos'

O duelo entre Paris Saint-Germain e Manchester United pela Liga dos Campeões já começou fora de campo. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, o atacante Mbappé mandou uma mensagem para Cavani na véspera da partida. O uruguaio saiu da equipe francesa após terminar seu contrato na última temporada e assinou com os Red Devils.

- Agora ele está em outra equipe. Desejo sorte, mas já não é um dos nossos. Jogaremos contra ele e tentaremos vencer.Cavani é o maior artilheiro da história do PSG e irá fazer sua estreia pela equipe inglesa nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). O Manchester United vem embalado após boa vitória e o jogo será no Parque dos Príncipes, estádio em que o camisa sete dos Diabos Vermelhos pisou nas últimas sete temporadas.