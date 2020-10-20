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futebol

Mbappé deve sair para o Real Madrid em 2021, diz portal

Atacante francês não tem interesse em renovar contrato com o PSG, sendo que o vínculo atual se encerra em 2022. Liverpool, Barcelona e Juventus também estão interessados...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 08:44

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 08:44

Crédito: PASCAL GUYOT / AFP
O futuro de Mbappé não deve ser no Paris Saint-Germain, segundo o portal “Le Parisien”. As especulações indicam que o atacante francês deve jogar pelo Real Madrid na próxima temporada, o que é desejo do atleta. Apesar de ter contrato até 2022, o jovem não tem interesse em renovar e 2021 será a última oportunidade do clube fazer dinheiro com o jogador.Por conta de um mercado sem contratações, acredita-se que os merengues estão dispostos a bancar a quantia de 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) pelo campeão do mundo. No entanto, o clube da capital espanhola não será o único na luta pelo craque e Barcelona, Liverpool e Juventus irão entrar na disputa.
Apesar das especulações, Mbappé está com a cabeça no PSG e nesta terça-feira inicia mais uma campanha na Liga dos Campeões em busca do tão sonhado inédito título. Além disso, o atacante busca ajudar a equipe no Campeonato Francês após um início irregular, mas que já ocupa o segundo lugar na tabela.

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