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futebol

Mbappé deve comunicar desejo em deixar o PSG na segunda-feira

Atacante busca uma saída para o Real Madrid e chegada de Lionel Messi acelera o desejo do francês de declarar publicamente a vontade de deixar o atual clube...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 08:27

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 08:27
Crédito: David Ramos/AFP
Nem a chegada de Lionel Messi no Paris Saint-Germain deve ser suficiente para segurar Mbappé no clube. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o atacante francês deve expressar publicamente sua vontade em deixar a equipe atual na próxima segunda-feira.O atleta passou os últimos meses refletindo sobre suas opções - permanecer no PSG ou se mudar para o Real Madrid. No entanto, a chegada do craque argentino acelera a vontade do camisa 11 em buscar uma saída por não se sentir no centro de um projeto esportivo.
> Veja a tabela da Ligue 1
Na última quarta-feira, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, pressionou Mbappé por uma renovação contratual. Segundo o mandatário, "não há mais desculpas" para o atacante seguir com o desejo em deixar a equipe.
Em uma La Liga sem Cristiano Ronaldo e sem Lionel Messi, Mbappé pode se tornar o grande protagonista do futebol espanhol e ser a grande atração do Real Madrid. No entanto, o PSG deve segurá-lo até 2022 - quando acaba o contrato do jogador - embora uma saída pareça cada vez mais provável.

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