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Mbappé desabafa após dura derrota do PSG para o Monaco: 'Temos que respeitar os torcedores'

Atacante não conseguiu jogar bem diante do seu ex-clube e crise é instaurada na capital...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 11:04

Publicado em 20 de Março de 2022 às 11:04

Kylian Mbappé desabafou após a dura derrota do Paris Saint-Germain para o Monaco por 3 a 0 pelo Campeonato Francês. O camisa sete afirmou que ninguém irá esquecer a eliminação na Champions League, mas que os atletas precisam respeitar os torcedores.- O objetivo é ser campeão da França. A gente pode ganhar de 8x0 ou 9x0, mas não vai importar, pois as pessoas só vão pensar na Champions League. Temos que respeitar nossos torcedores, mas também a nós mesmos.
> Veja a tabela da Ligue 1
Apesar da derrota, o PSG segue com larga vantagem sobre o Olympique Marseille e Nice na liderança da Ligue 1. No entanto, a equipe comandada por Mauricio Pochettino caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões e já está eliminada na Copa da França.
O Paris Saint-Germain volta aos gramados apenas no dia três de abril por conta da pausa das competições na Europa devido ao período de data Fifa. Na próxima rodada do Campeonato Francês, o clube de Neymar e companhia encara o Lorient.
Crédito: MbappénãoconseguiujogarbemdiantedoMonaco(CLEMENTMAHOUDEAU/AFP

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