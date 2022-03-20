Mbappé desabafa após dura derrota do PSG para o Monaco: 'Temos que respeitar os torcedores'

Kylian Mbappé desabafou após a dura derrota do Paris Saint-Germain para o Monaco por 3 a 0 pelo Campeonato Francês. O camisa sete afirmou que ninguém irá esquecer a eliminação na Champions League, mas que os atletas precisam respeitar os torcedores.- O objetivo é ser campeão da França. A gente pode ganhar de 8x0 ou 9x0, mas não vai importar, pois as pessoas só vão pensar na Champions League. Temos que respeitar nossos torcedores, mas também a nós mesmos.

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Apesar da derrota, o PSG segue com larga vantagem sobre o Olympique Marseille e Nice na liderança da Ligue 1. No entanto, a equipe comandada por Mauricio Pochettino caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões e já está eliminada na Copa da França.

O Paris Saint-Germain volta aos gramados apenas no dia três de abril por conta da pausa das competições na Europa devido ao período de data Fifa. Na próxima rodada do Campeonato Francês, o clube de Neymar e companhia encara o Lorient.