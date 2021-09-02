Mbappé deixa a concentração da França por lesão na panturrilha

Nesta quarta-feira, a seleção da França empatou com a Bósnia por 1 a 1. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2022. Com dores na panturrilha direita, Mbappé foi submetido a exames que comprovam que o atacante não está em condições de atuar nos próximos dois jogos da equipe. Sendo assim, o atleta deixou a concentração da França para se recuperar com o auxílio dos médicos do PSG.
> Confira os jogos das eliminatórias da Europa para Copa do MundoKylian Mbappé foi substituído nos minutos finais da partida que resultou em empate entre França e Bósnia. O atacante teve uma atuação apagada no jogo e saiu de campo devido ao desconforto na panturrilha direita.
O atacante francês viveu dias de estresse durante a última semana. O Paris Saint-Germain recusou uma proposta de 200 milhões de euros do Real Madrid e, o clube francês, agora, espera convencer Mbappé de uma renovação de seu contrato.