Mbappé deixa a concentração da França por lesão na panturrilha

Nesta quarta-feira, a seleção da França empatou com a Bósnia por 1 a 1. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2022. Com dores na panturrilha direita, Mbappé foi submetido a exames que comprovam que o atacante não está em condições de atuar nos próximos dois jogos da equipe. Sendo assim, o atleta deixou a concentração da França para se recuperar com o auxílio dos médicos do PSG.