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futebol

Mbappé dá esperanças ao PSG sobre uma possível permanência

Atacante chegou aos 156 gols marcados com a camisa do Paris Saint-Germain e não descartou permanecer no clube para bater marca de Cavani de 200 gols anotados...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 12:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 12:49
Com dois gols marcados na vitória do PSG sobre o Saint-Etienne no último sábado, Mbappé igualou a marca de 156 gols de Ibrahimovic e se tornou o 2º maior goleador da história do clube. No entanto, em entrevista após o jogo, o atleta não descartou bater a marca de Cavani, que anotou 200 tentos pela equipe.- Falta só o Cavani para eu me tornar o maior goleador da história do PSG. Veremos o que acontece. Ser o máximo artilheiro do Paris Saint-Germain é algo que não se pode ignorar.
> Veja a tabela da Ligue 1
No entanto, esses 44 gols restantes dificilmente serão alcançados nos próximos meses que restam para o fim da atual temporada, quando encerra o contrato do camisa sete com o Paris Saint-Germain. Com isso, uma renovação não é descartada.
Mbappé está na mira do Real Madrid desde a última temporada, mas ainda não assinou nenhum acordo com o clube espanhol. Após o duelo entre PSG e o clube merengue pela Champions League, onde o atleta anotou o único gol do jogo, o camisa sete afirmou que ainda não havia tomado uma decisão sobre o seu futuro.
Crédito: MbappénãodescartapermanecernoParisSaint-Germain(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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