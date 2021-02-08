Mbappé comenta sobre permanência de Neymar no Paris Saint-Germain

Após marcar um gol e contribuir na vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, Mbappé comentou sobre a proximidade da renovação contratual de Neymar com o clube francês. O jovem atacante só elogiou a permanência do brasileiro na equipe e falou sobre a importância do camisa 10.- Todo mundo conhece a importância deste jogador, é uma boa notícia para a gente. Espero que possa escrever a história por muitos anos. O clube e ele se merecem.
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Além de Neymar, o PSG luta para ampliar o vínculo de Mbappé e afastar os rumores sobre uma possível saída para o Real Madrid ou Liverpool na próxima temporada. O brasileiro já expressou publicamente o desejo de seguir atuando ao lado da estrela francesa, mas o futuro do jogador segue em aberto.