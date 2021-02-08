Mbappé comenta sobre permanência de Neymar no Paris Saint-Germain

Após marcar um gol e contribuir na vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, Mbappé comentou sobre a proximidade da renovação contratual de Neymar com o clube francês. O jovem atacante só elogiou a permanência do brasileiro na equipe e falou sobre a importância do camisa 10.- Todo mundo conhece a importância deste jogador, é uma boa notícia para a gente. Espero que possa escrever a história por muitos anos. O clube e ele se merecem.