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futebol

Mbappé comenta sobre permanência de Neymar no Paris Saint-Germain

Francês afirmou que o clube e o jogador se merecem por conta da grandeza dos dois no futebol, mas não abordou sobre seu futuro e sobre sua renovação contratual...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 08:53

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 08:53

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após marcar um gol e contribuir na vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, Mbappé comentou sobre a proximidade da renovação contratual de Neymar com o clube francês. O jovem atacante só elogiou a permanência do brasileiro na equipe e falou sobre a importância do camisa 10.- Todo mundo conhece a importância deste jogador, é uma boa notícia para a gente. Espero que possa escrever a história por muitos anos. O clube e ele se merecem.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além de Neymar, o PSG luta para ampliar o vínculo de Mbappé e afastar os rumores sobre uma possível saída para o Real Madrid ou Liverpool na próxima temporada. O brasileiro já expressou publicamente o desejo de seguir atuando ao lado da estrela francesa, mas o futuro do jogador segue em aberto.

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