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futebol

Mbappé celebra marca de 100 gols pelo PSG: 'Estou muito feliz'

Jogador marcou gol da vitória na partida sobre o Montpellier, no fim de semana, e atingiu a marca em 137 partidas. Camisa 7 do PSG tem também 58 assistências pelo clube francês...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 16:39

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:39

Crédito: Pascal GUYOT / AFP
Com o gol marcado contra o Montpellier no último sábado, na vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Francês, o atacante Kylian Mbappé atingiu a marca de 100 gols a camisa do Paris Saint-Germain. Após a partida, o camisa 7 comemorou o número e disse estar muito feliz pelo feito.
+ Veja a tabela do Campeonato Francês- É verdade que é um número lendário, tenho pensado nisso há alguns jogos e talvez seja por isso que não marquei, porque pensei muito nisso. Mas eu tentei focar no time, ajudar meus companheiros o máximo possível e eles me retribuíram, porque eles me deram aquele gol. Estou muito feliz - afirmou o atleta ao site do clube após a partida.
Com a marca centenária, Mbappé é o quarto maior artilheiro da história do PSG, ao lado do ex-atacante Dominique Rocheteau, que também tem 100 gols. Os próximos jogadores na lista para o atleta alcançar são: Pauleta (109 gols), Ibrahimovic (156 gols) e Cavani (200 gols).
VEJA OS DEZ MAIORES ARTILHEIROS DO PARIS SAINT-GERMAIN​1º: Edinson Cavani - 200 gols2º: Zlatan Ibrahimovic - 156 gols3º: Pedro Miguel Pauleta - 109 gols4º: Kylian Mbappé - 100 gols5º: Dominique Rocheteau - 100 gols6º: Mustapha Dahleb - 98 gols7º: François M'Pelé - 95 gols8º: Angel Di Maria - 85 gols9º: Safet Susic - 85 gols10º: Neymar Jr. - 76 gols

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