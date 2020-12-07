Mbappé celebra marca de 100 gols pelo PSG: 'Estou muito feliz'

Crédito: Pascal GUYOT / AFP

Com o gol marcado contra o Montpellier no último sábado, na vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Francês, o atacante Kylian Mbappé atingiu a marca de 100 gols a camisa do Paris Saint-Germain. Após a partida, o camisa 7 comemorou o número e disse estar muito feliz pelo feito.

+ Veja a tabela do Campeonato Francês- É verdade que é um número lendário, tenho pensado nisso há alguns jogos e talvez seja por isso que não marquei, porque pensei muito nisso. Mas eu tentei focar no time, ajudar meus companheiros o máximo possível e eles me retribuíram, porque eles me deram aquele gol. Estou muito feliz - afirmou o atleta ao site do clube após a partida.

Com a marca centenária, Mbappé é o quarto maior artilheiro da história do PSG, ao lado do ex-atacante Dominique Rocheteau, que também tem 100 gols. Os próximos jogadores na lista para o atleta alcançar são: Pauleta (109 gols), Ibrahimovic (156 gols) e Cavani (200 gols).