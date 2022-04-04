Mbappé admite que há 'novos elementos' para decidir seu futuro

Kylian Mbappé ainda não decidiu o seu futuro, mas afirmou que há "novos elementos" que serão levados em consideração. Em entrevista aos microfones da "Prime Video" após a goleada do PSG sobre o Lorient, o craque disse que ainda não possui uma definição sobre onde irá jogar na próxima temporada.- Eu não fiz uma escolha sobre meu futuro, todos sabem disso. Estou pensando, há novos elementos que irei considerar e muitos parâmetros. Não será uma decisão fácil e minha família irá ajudar. Eu não quero cometer erros. Se eu tivesse decidido, eu já teria anunciado.