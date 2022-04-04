Mbappé admite que há 'novos elementos' para decidir seu futuro

Kylian Mbappé ainda não decidiu o seu futuro, mas afirmou que há "novos elementos" que serão levados em consideração. Em entrevista aos microfones da "Prime Video" após a goleada do PSG sobre o Lorient, o craque disse que ainda não possui uma definição sobre onde irá jogar na próxima temporada.- Eu não fiz uma escolha sobre meu futuro, todos sabem disso. Estou pensando, há novos elementos que irei considerar e muitos parâmetros. Não será uma decisão fácil e minha família irá ajudar. Eu não quero cometer erros. Se eu tivesse decidido, eu já teria anunciado.
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Sem uma definição, o camisa sete também não descartou a permanência no Paris Saint-Germain. No entanto, o atleta já havia pedido aos dirigentes do clube francês por uma saída para o Real Madrid na última janela de transferências de verão da Europa.
Mbappé também não explicou ao certo quais seriam os "novos elementos" que podem definir o seu futuro. Recentemente, o clube merengue eliminou o PSG na Champions League, o grande sonho de consumo do atacante, que ainda não conquistou o maior título do futebol europeu.