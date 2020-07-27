Mbappé adianta exames e será reavaliado nesta segunda-feira

Crédito: Mbappé é dúvida para o jogo contra a Atalanta pela Liga dos Campeões (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

O atacante Kylian Mbappé irá passar por novos exames nesta segunda-feira para verificar se poderá estar em campo contra a Atalanta nas quartas de final da Liga dos Campeões, segundo o “Le Parisien”. O francês iria realizar testes apenas na terça-feira, mas preferiu adiantar para começar um tratamento o quanto antes.

Mbappé se lesionou o tornozelo e foi visto de muletas fora de campo na final da Copa da França na última sexta-feira após forte entrada de um atleta do Saint-Etienne. O francês já está descartado para a final da Copa da Liga Francesa que será disputada nesta sexta contra o Lyon e que pode ser o terceiro título do PSG na temporada.