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futebol

Mbappé adianta exames e será reavaliado nesta segunda-feira

Atacante francês faria novos testes somente na terça-feira, mas quer começar a recuperação o quanto antes. PSG não terá Di María para o duelo contra a Atalanta...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 12:28

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:28

Crédito: Mbappé é dúvida para o jogo contra a Atalanta pela Liga dos Campeões (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
O atacante Kylian Mbappé irá passar por novos exames nesta segunda-feira para verificar se poderá estar em campo contra a Atalanta nas quartas de final da Liga dos Campeões, segundo o “Le Parisien”. O francês iria realizar testes apenas na terça-feira, mas preferiu adiantar para começar um tratamento o quanto antes.
Mbappé se lesionou o tornozelo e foi visto de muletas fora de campo na final da Copa da França na última sexta-feira após forte entrada de um atleta do Saint-Etienne. O francês já está descartado para a final da Copa da Liga Francesa que será disputada nesta sexta contra o Lyon e que pode ser o terceiro título do PSG na temporada.
O técnico Thomas Tuchel está preocupado com o futuro do elenco na Liga dos Campeões, pois além de correr o risco de não contar com o atacante francês para o duelo do próximo dia 12 de agosto, Di María já está fora do jogo de volta. Além dos dois, o plantel perdeu o lateral Meunier, vendido ao Dortmund nesta janela.

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