Mbappé adianta exames e será reavaliado nesta segunda-feira

O atacante Kylian Mbappé irá passar por novos exames nesta segunda-feira para verificar se poderá estar em campo contra a Atalanta nas quartas de final da Liga dos Campeões, segundo o “Le Parisien”. O francês iria realizar testes apenas na terça-feira, mas preferiu adiantar para começar um tratamento o quanto antes.
Mbappé se lesionou o tornozelo e foi visto de muletas fora de campo na final da Copa da França na última sexta-feira após forte entrada de um atleta do Saint-Etienne. O francês já está descartado para a final da Copa da Liga Francesa que será disputada nesta sexta contra o Lyon e que pode ser o terceiro título do PSG na temporada.
O técnico Thomas Tuchel está preocupado com o futuro do elenco na Liga dos Campeões, pois além de correr o risco de não contar com o atacante francês para o duelo do próximo dia 12 de agosto, Di María já está fora do jogo de volta. Além dos dois, o plantel perdeu o lateral Meunier, vendido ao Dortmund nesta janela.