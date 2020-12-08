Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mazola Júnior se torna o novo técnico do Vitória

Treinador chega para assumir posto deixado por Eduardo Barroca e que vinha sendo preenchido interinamente por Rodrigo Chagas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2020 às 11:15

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 11:15

Crédito: Divulgação/EC Vitória
Depois de substituir a saída de Eduardo Barroca rumo ao Botafogo em caráter de urgência com o comandante do time Sub-20, Rodrigo Chagas, o Vitória encontrou o substituto efetivo para o cargo de treinador antes mesmo do fim de 2020.
Trata-se de Mazola Júnior, treinador que estava sem clube desde que foi demitido do Remo no último mês de setembro tendo feito apenas 10 partidas no clube paraense. O acordo entre as partes foi assinado até 30 de janeiro de 2021, mês programado para o término da disputa da atual edição da Série B do Brasileirão.
Essa será a primeira vez que o treinador de 55 anos de idade trabalhará no futebol baiano apesar de sua longa experiência tanto em clubes do futebol nacional como também passagens por Japão (auxiliar-técnico no Kashiwa Reysol) e Portugal, país onde trabalhou como técnico em equipes de menor popularidade como FC Marco, Ovarense e Nelas.
Como Rodrigo Chagas vem treinando a equipe desde que Barroca saiu, Mazola vai até o Centro-Oeste apenas para assistir o confronto dessa terça-feira (8) diante do Cuiabá às 21h30 (horário de Brasília). Sendo, assim, a sua estreia programada para a próxima sexta-feira onde receberá o Cruzeiro no Barradão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neymara Carvalho comanda Time Brasil de bodyboarding em Jogos Sul-Americanos da Juventude 2026
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica vai responder na Justiça comum e Militar
Imagem de destaque
Astrologia e conquista: veja o que chama a atenção de cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados