Mazola Júnior se torna o novo técnico do Vitória

Crédito: Divulgação/EC Vitória

Depois de substituir a saída de Eduardo Barroca rumo ao Botafogo em caráter de urgência com o comandante do time Sub-20, Rodrigo Chagas, o Vitória encontrou o substituto efetivo para o cargo de treinador antes mesmo do fim de 2020.

Trata-se de Mazola Júnior, treinador que estava sem clube desde que foi demitido do Remo no último mês de setembro tendo feito apenas 10 partidas no clube paraense. O acordo entre as partes foi assinado até 30 de janeiro de 2021, mês programado para o término da disputa da atual edição da Série B do Brasileirão.

Essa será a primeira vez que o treinador de 55 anos de idade trabalhará no futebol baiano apesar de sua longa experiência tanto em clubes do futebol nacional como também passagens por Japão (auxiliar-técnico no Kashiwa Reysol) e Portugal, país onde trabalhou como técnico em equipes de menor popularidade como FC Marco, Ovarense e Nelas.