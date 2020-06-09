Mazatlán faz sua apresentação: 'Nascemos para suportar tudo'

Crédito: Próximo passo será divulgar os reforços para a Liga MX (Divulgação

A primeira página da história do Mazatlán foi escrita nesta terça-feira. Por meio de suas redes sociais, o clube mexicano anunciou o começo de suas atividades na Liga MX e encerrou de vez sua história como Monarcas Morelia.

Após apresentar seu novo escudo e suas novas cores, o Mazatlán fez um paralelo com a pandemia do novo coronavírus para sinalizar que a expectativa do clube será construir uma história de lutas.

"A equipe do porto mais importante do México. Fundada em 2020, durante uma pandemia, em plena crise, nascemos para suportar tudo. Assim é nossa gente".

Além disto, o clube destacou:

"Somos Mazatlán, somos os novos e vamos incomodar alguns. Prontos?".