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Mazatlán faz sua apresentação: 'Nascemos para suportar tudo'

Clube, que era o antigo Monarcas Morelia, divulga seu novo escudo e novas cores nas redes sociais e garante: 'Fundada em 2020, em plena crise, nascemos para suportar tudo'...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 18:45

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:45

Crédito: Próximo passo será divulgar os reforços para a Liga MX (Divulgação
A primeira página da história do Mazatlán foi escrita nesta terça-feira. Por meio de suas redes sociais, o clube mexicano anunciou o começo de suas atividades na Liga MX e encerrou de vez sua história como Monarcas Morelia.
Após apresentar seu novo escudo e suas novas cores, o Mazatlán fez um paralelo com a pandemia do novo coronavírus para sinalizar que a expectativa do clube será construir uma história de lutas.
"A equipe do porto mais importante do México. Fundada em 2020, durante uma pandemia, em plena crise, nascemos para suportar tudo. Assim é nossa gente".
Além disto, o clube destacou:
"Somos Mazatlán, somos os novos e vamos incomodar alguns. Prontos?".
O próximo passo será conhecer os reforços do clube na Liga MX.E MAIS:Napoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do ValenciaConfira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaCom disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo PortuguêsChelsea mira o goleiro André Onana, do Ajax, para a próxima temporada E MAIS:

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