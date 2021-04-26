Mayron analisa sequência e garante Potiguar mais forte no segundo turno do Estadual

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O meia Mayron comentou o momento do Potiguar no Campeonato do Rio Grande do Norte e crê que o time ainda tem margem para evolução. Mesmo com uma sequência de três vitórias, a equipe não conseguiu a classificação no primeiro turno. Por isso, o foco está em arrancar bem no returno. O atleta conquistou a titularidade no time do técnico Luciano Quadros na reta final.

- Tudo é reflexo do trabalho feito no dia a dia. Eu vinha batalhando demais por um espaço e as coisas coincidiram: a entrega do grupo com os conceitos do professor Luciano (Quadros). Por isso que digo que o mérito é coletivo, não só de uma peça. Tudo é fruto do trabalho desenvolvido e a entrega de todos para que tudo aconteça da melhor forma - afirmou.

Desde que virou titular, Mayron só foi substituído uma vez e aos 42 minutos do segundo tempo do confronto com o Palmeira de Goianinha. Nesse período foi peça ativa tanto na parte ofensiva, quanto na defensiva. Com um gol anotado, Mayron enxerga melhora mental também no time.

- Existe um aumento de confiança coletiva. Uma sequência dessas de vitórias, acho que transforma a mentalidade da equipe. O que a gente quer é repetir esse desempenho no segundo turno e sonhar. Ficou comprovada a nossa qualidade e temos que almejar coisas grandes porque somos capazes - prometeu.