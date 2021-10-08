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Max Walef projeta Clássico-Rei pelo Aspirantes: 'Vamos buscar essa vaga para a final'

O goleiro, de 27 anos, assumiu titularidade do gol e participou das últimas três partidas da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 17:30

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:30

Crédito: Max Walef está no time de Aspirantes do Leão (Reprodução
Neste final de semana, Fortaleza e Ceará fazem o jogo de volta para decidir uma das vagas para a final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A primeira partida da semifinal foi vencida pelo Vovô pelo placar de 1 a 0. Essa foi a primeira derrota do Leão na competição, que até então, tinha conquistado 42 dos 44 pontos disputados. Max Walef, goleiro e peça importante da equipe, fala sobre o jogo decisivo.
'Clássico é sempre um jogo muito especial de se jogar. Acredito que a equipe fez uma boa primeira partida, mas infelizmente não conseguimos sair com o resultado positivo. Sabemos da qualidade do adversário e tudo aquilo que precisamos trabalhar para conseguirmos chegar ao nosso objetivo. A campanha da equipe, até aqui, é muito forte e mostra toda a capacidade do grupo de brigar por grandes coisas no campeonato, vamos todos juntos em buscar essa vaga para a final', disse o atleta.
Um dos mais experientes jogadores do elenco, Max está no clube há mais de 10 anos e sabe muito bem a importância desses grandes jogos. O goleiro pede atenção e dedicação para conseguir a vaga para a final.
'São por esses jogos importantes que o grupo trabalhou a temporada inteira, chegar a final e disputar o título é o nosso grande objetivo e para isso precisamos entrar ligados do primeiro ao último minuto de jogo. Vamos nos dedicar ao máximo por essa vaga', finalizou,
A partida de volta entre Fortaleza e Ceará está marcada para o próximo domingo, 10, às 15h, no CT Ribamar Bezerra.

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