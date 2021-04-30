Mauro Silva confia que Portuguesa fará um duelo equilibrado contra o Fluminense

Crédito: Nathan Diniz

Mauro Silva é um dos destaques do Campeonato Carioca. Com a melhor temporada da carreira, o jogador da Portuguesa, já desperta a cobiça de clubes grandes do Rio de Janeiro e Brasil, entre eles, o Botafogo. Mas ele fica alheio a tudo isso e foca no jogo decisivo diante do Fluminense, no próximo domingo, às 16h, no Luso Brasileiro, Ilha do Governador.

- Tenho 27 anos de idade, e já vivi muita coisa no futebol, eu posso te dizer que estou focado no jogo da Portuguesa nas semifinais do Campeonato Carioca. Sobre outra coisa não posso falar, até porque esses assuntos quem cuida é o meu empresário. Eu não posso pensar em outra coisa a não ser a Portuguesa, clube que sou grato e aprendi a gostar por tudo que fizeram comigo desde que cheguei aqui - afirmou.

Mauro confia no coletivo e conjunto da Portuguesa que faz a melhor campanha da história do clube na competição. Sabe que será um desafio muito difícil, mas com a capacidade mostrada do time durante a temporada, nada é impossível da Portuguesa chegar longe no Cariocão.

- Já mostramos que temos conjunto e força para jogar contra os adversários. Sempre respeitando a história deles e com muito trabalho e perseverança, lógico. Podemos acreditar em coisas maiores - completou.

COGITADO NO BOTAFOGO

Nas últimas semanas, o meio-campo teve suas redes sociais invadidas por torcedores do Botafogo. Pessoas próximas ao jogador afirmaram que ele se sentiu lisonjeado com o assédio, mas que não pode pensar em nada agora. Mas vê com bons olhos uma ida ao Alvinegro após o Carioca. O empresário Ricardo Miranda, da RM Assessoria Esportiva, garante foco total na Portuguesa: