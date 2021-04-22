Mauro Silva comemora boa fase na Portuguesa e afirma: 'Temos confiança no nosso potencial'

Crédito: Nathan Diniz

A Portuguesa garantiu sua classificação antecipada nas semifinais do Campeonato Carioca no empate de 2 a 2 com o Flamengo, no último sábado. Com uma campanha histórica no Estadual, o time da Ilha está há seis jogos sem conhecer o gosto da derrota.

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Com um bom primeiro tempo, a Portuguesa abriu o placar com um belo gol de fora da área de Mauro Silva. A pintura no ângulo do goleiro Hugo Souza é o seu segundo gol do volante neste Campeonato Carioca. O primeiro havia sido marcado na goleada por 5 a 1 contra o Bangu, na nona rodada da competição.- Feliz demais por ter marcado mais uma vez, segundo gol em sequência. Venho tentado bastante o chute fora da área e graças a Deus as bolas entraram e com esses gols tenho ajudado minha equipe. Foi um gol muito importante, não só pela classificação, mas também por ter sido contra um time forte como o Flamengo que te exige muito. - comemorou.

Cada vez mais consolidado como um dos jogadores mais importantes da Portuguesa na competição, o volante de 27 anos já desperta o interesse de outros clubes brasileiros. Um dos interessados, inclusive, é o Botafogo, contudo ainda não houve abertura nas negociações;

- Continuarei ajudando a equipe e meus companheiros a alcançar seus objetivos. O interesse de outros clubes é o reconhecimento de todo o trabalho duro. Desde a pré-temporada a gente lutou e se esforçou tanto pra que tudo isso estivesse acontecendo. Espero continuar na mesma batida, dando resultados e conquistando feitos para a Portuguesa. - destacou.

Entre os quatro primeiros e com a sua melhor campanha no campeonato carioca é a primeira vez na história que a Portuguesa se classifica para as semifinais da competição. Com este resultado, garantiu antecipadamente uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2022.

- Estamos muito felizes por escrever essa linda história com a Portuguesa. 2021 tem sido um ano muito importante para o clube, realmente histórico. Seguiremos focados em dar um novo capítulo, serão jogos difíceis mas temos confiança no nosso potencial para chegar na final. - celebrou Mauro.