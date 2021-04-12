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Mauro Silva comemora após marcar em goleada da Portuguesa: 'Mais um passo em busca da classificação'

Clube da Ilha do Governador goleou o Bangu por 5 a 1 e se manteve no G-4 do Carioca
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 18:53
Crédito: Nathan Diniz/AA Portuguesa
Uma das sensações do Campeonato Carioca, a Portuguesa emplacou mais uma vitória em sequência e se consolidou ainda mais no G-4 da competição. No último sábado, a Lusa começou atrás do placar, mas virou o jogo e goleou o Bangu por 5 a 1.
+ Confira a tabela completa da Taça GuanabaraJogando pela primeira vez contra o time que o revelou, o volante Mauro Silva mostrou mais uma vez todo seu profissionalismo e marcou o último gol da Portuguesa nos acréscimos. Após a partida, o atleta não escondeu a felicidade e destacou a importância do triunfo.
- Estou muito feliz por ter feito um gol, pela importância do jogo e principalmente por ter sido contra um adversário como o Bangu, por qual tenho um respeito e admiração muito grande.
Com mais esta vitória, a Portuguesa chegou a cinco jogos de invencibilidade e segue firme no G-4. A classificação para às semifinais vem se consolidando com a bela campanha do time no Cariocão.
- Feliz demais pela vitória, pois era o nosso foco na partida de hoje, sair de campo com os três pontos e dar mais um passo em busca da nossa classificação - destacou.

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