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futebol

Mauro Junior festeja retorno ao PSV e diz: 'Espero brilhar por aqui'

Após dois anos no PSV, brasileiro atuou na última temporada no Heracles Almelo...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 17:17

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:17

Crédito: Divulgação / PSV
Após uma boa temporada vestindo a camisa do Heracles Almelo, da Holanda, por empréstimo, o meia Mauro Júnior está de volta ao PSV. No último fim de semana, o brasileiro entrou em campo em amistoso de preparação na pré-temporada contra o Vitesse e comentou sobre o retorno.
- Estou muito feliz por estar de volta ao PSV. Fizemos o nosso primeiro jogo no Philips Stadion e é muito bom estar de volta. Estou contente por vestir a camisa do PSV novamente e espero que esse ano possa brilhar muito por aqui. Estou trabalhando duro todo dia para que dê tudo certo, conquistar a confiança do treinador e ganhar oportunidades nesta temporada - disse Mauro Junior.
No último Campeonato Holandês de 2019/20, o jogador brasileiro marcou seis gols e deu seis assistências em 26 partidas.
Nas duas primeiras temporadas pelo PSV, entre 2017 e 2019, foram 55 jogos, sendo 37 como titular, nove gols e 13 assistências (somadas as participações pela equipe B). O jogador conquistou o título da Eredivisie na temporada 2017/18.

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