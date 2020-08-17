Mauro Junior festeja retorno ao PSV e diz: 'Espero brilhar por aqui'

Crédito: Divulgação / PSV

Após uma boa temporada vestindo a camisa do Heracles Almelo, da Holanda, por empréstimo, o meia Mauro Júnior está de volta ao PSV. No último fim de semana, o brasileiro entrou em campo em amistoso de preparação na pré-temporada contra o Vitesse e comentou sobre o retorno.

- Estou muito feliz por estar de volta ao PSV. Fizemos o nosso primeiro jogo no Philips Stadion e é muito bom estar de volta. Estou contente por vestir a camisa do PSV novamente e espero que esse ano possa brilhar muito por aqui. Estou trabalhando duro todo dia para que dê tudo certo, conquistar a confiança do treinador e ganhar oportunidades nesta temporada - disse Mauro Junior.

No último Campeonato Holandês de 2019/20, o jogador brasileiro marcou seis gols e deu seis assistências em 26 partidas.