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Mauro Jr. celebra três anos da estreia pelo PSV: 'Dia especial'

Na ocasião, o brasileiro entrou na partida contra o VVV-Venlo e marcou na vitória por 5 a 2...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 16:34

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:34

Crédito: Divulgação / PSV
Há exatos três anos, em 15 de outubro de 2017, o meia-atacante Mauro Jr., com apenas 18 anos, fazia a sua estreia oficial com a camisa do PSV Eindhoven, da Holanda. Na ocasião, o jovem jogador também balançou as redes pela primeira vez na vitória da sua equipe por 5 a 2 contra o VVV-Venlo, no Campeonato Holandês.
- Esse dia é muito especial por tudo que eu devo ao PSV na minha carreira. Me acolheram muito bem quando cheguei aqui e logo de cara me deram todo o suporte necessário para desempenhar o meu melhor em campo. Tive a felicidade de estrear oficialmente depois de alguns jogos na equipe B e também pude marcar o meu primeiro gol nessa partida oficial - disse Mauro Jr.
Com convocações para as equipes de base da Seleção Brasileira, Mauro Jr. soma 63 jogos com a camisa do PSV, entre o time principal e reserva, com 10 gols marcados, 15 assistências e a conquista da Eredivisie em sua primeira temporada no clube. Atualmente, o jogador é titular da equipe.
- Foi um jogo inesquecível e que guardarei para sempre na minha memória. Espero continuar defendendo essa camisa por muito tempo e conquistar muitos títulos - completou.

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