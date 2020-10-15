Mauro Jr. celebra três anos da estreia pelo PSV: 'Dia especial'

Crédito: Divulgação / PSV

Há exatos três anos, em 15 de outubro de 2017, o meia-atacante Mauro Jr., com apenas 18 anos, fazia a sua estreia oficial com a camisa do PSV Eindhoven, da Holanda. Na ocasião, o jovem jogador também balançou as redes pela primeira vez na vitória da sua equipe por 5 a 2 contra o VVV-Venlo, no Campeonato Holandês.

- Esse dia é muito especial por tudo que eu devo ao PSV na minha carreira. Me acolheram muito bem quando cheguei aqui e logo de cara me deram todo o suporte necessário para desempenhar o meu melhor em campo. Tive a felicidade de estrear oficialmente depois de alguns jogos na equipe B e também pude marcar o meu primeiro gol nessa partida oficial - disse Mauro Jr.

Com convocações para as equipes de base da Seleção Brasileira, Mauro Jr. soma 63 jogos com a camisa do PSV, entre o time principal e reserva, com 10 gols marcados, 15 assistências e a conquista da Eredivisie em sua primeira temporada no clube. Atualmente, o jogador é titular da equipe.