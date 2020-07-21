Maurizio Sarri quer Juventus focada até conquistar mais quatro pontos

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Após a vitória da Juventus sobre a Lazio por 2 a 1, o time de Maurizio Sarri abriu oito pontos de vantagem para a Inter de Milão, que ocupa a 2ª colocação, e se aproximou do título do Campeonato Italiano. No entanto, faltam quatro pontos para a Velha Senhora confirmar a taça matematicamente e o comandante não quer relaxamento entre os jogadores e foca apenas no calcio.

- A oportunidade de ganhar um título é como marcar um gol. Se você errar, não vale nada. Temos quatro pontos para vencer o campeonato. Agora temos que terminar a competição da maneira certa para depois pensar no Lyon.