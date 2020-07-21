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Maurizio Sarri quer Juventus focada até conquistar mais quatro pontos

Velha Senhora pode ser campeã com antecedência por ter oito pontos de vantagem para a Inter de Milão faltando apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 13:49

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 13:49

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Após a vitória da Juventus sobre a Lazio por 2 a 1, o time de Maurizio Sarri abriu oito pontos de vantagem para a Inter de Milão, que ocupa a 2ª colocação, e se aproximou do título do Campeonato Italiano. No entanto, faltam quatro pontos para a Velha Senhora confirmar a taça matematicamente e o comandante não quer relaxamento entre os jogadores e foca apenas no calcio.
- A oportunidade de ganhar um título é como marcar um gol. Se você errar, não vale nada. Temos quatro pontos para vencer o campeonato. Agora temos que terminar a competição da maneira certa para depois pensar no Lyon.
O próximo compromisso da equipe de Turim é contra a Udinese, na quinta-feira, fora de casa. A equipe de Sarri espera surfar no bom momento vivido por Cristiano Ronaldo, principal atleta do time e autor de dois gols no duelo contra a Lazio, para vencer mais um título com folga e poder se preparar para o torneio continental.

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