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futebol

Maurício projeta a sua quarta temporada no futebol da Malásia pelo Johor DT

Ex-Palmeiras e Grêmio comentou expectativas para o trabalho a ser feito em 2022...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 14:11
Ex-jogador de Palmeiras e Grêmio, o zagueiro Maurício inicia em 2022 sua quarta temporada no Johor Darul Ta’zim, da Malásia. Dominante no país, a equipe venceu a liga nacional oito vezes consecutivas, três delas com a presença do defensor. Entre os que mais atuaram pelo clube, o brasileiro que assumiu papel de liderança no elenco e projetou mais um ano na Ásia.- Queremos continuar fazendo história. Temos muito orgulho do que construímos até aqui, foram muitas conquistas, mas uma nova temporada é sempre um recomeço e o trabalho tem que ser constante para brigarmos pelos títulos mais uma vez em 2022 - declarou.
Desde que chegou ao Johor em 2019, Maurício conquistou sete títulos. Além das três taças da liga nacional, venceu duas vezes a Copa e a Supercopa da Malásia. Para o zagueiro, a sequência de conquistas fez as equipes elevarem o nível e consequentemente trouxe uma evolução para o futebol no país.- O Johor entra mais uma vez como o time a ser batido. Os títulos consecutivos fazem as equipes jogarem de forma diferente contra nós e temos que estar preparados se quisermos manter esse protagonismo. O futebol na Malásia vem evoluindo muito e tenho certeza que o Johor tem um papel importante nisso.
Crédito: Divulgação/JohorDT

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