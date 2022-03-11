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Mauricio Pochettino vive 'situação insustentável' no PSG após eliminação na Champions, diz jornal

Treinador argentino tem contrato até o final da próxima temporada, mas pode ser demitido antes disso. Nome de Zinédine Zidane é o que mais agrada aos parisienses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 09:22

Publicado em 11 de Março de 2022 às 09:22

A eliminação do Paris Saint-Germain na Champions League, após virada histórica do Real Madrid, segue rendendo no clube francês. E de acordo com a imprensa local, o técnico Mauricio Pochettino tem grandes chances de deixar o clube, uma vez que os resultados não agradam.Segundo informações do jornal "Le Parisien", o argentino tem "situação insustentável" na equipe parisiense com a queda para os Merengues e a direção busca um nome para efetivar a troca. O portal informou que Zinédine Zidane é o mais cotado, algo que já foi especulado anteriormente.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
Contratado há pouco mais de um ano, para substituir Thomas Tuchel, Pochettino não encantou no comando do PSG. Na temporada passada, além de ser eliminado da Champions League nas semifinais, ficou com o vice no Campeonato Francês, vendo o Lille ser campeão nacional.
Apesar da liderança isolada na Ligue 1 neste ano, com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, a queda no torneio continental pesa contra o treinador, que também viu seu time ser eliminado nas oitavas de final da Copa da França, dentro de casa, para o Nice.
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Com as chegadas de nomes badalados no início da temporada, como Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos, o time do PSG parece não ter dado liga, deixando a desejar nas atuações, sem o encanto esperado pelos torcedores.
Crédito: MauricioPochettinoacumuladuasquedasnaChampionsLeaguenocomandodoPSG(Foto:ALAINJOCARD/AFP

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