Mauricio Pochettino, técnico do PSG, reafirma contar com Mbappé

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, reafirmou que conta com Mbappé nesta temporada. Nesta semana, a imprensa espanhola publicou que o atacante teria dito a membros do elenco que iria permanecer no clube neste ano, mas o comandante informou que não soube de nada da boca do atleta.- Ele está motivado para fazer uma boa temporada. Mbappé é nosso jogador e não o vejo fora daqui desde que começamos nossa campanha há algumas semanas. Não posso dizer que Mbappé confirmou ao grupo que vai permanecer. Se ele comentou com parte dos jogadores, eu não estava lá. Minhas conversas com ele são sobre futebol.
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Apesar do desejo do camisa sete em vestir a camisa do Real Madrid, o PSG não está disposto a se desfazer do francês nesta janela de tranferências. Em reunião com Nasser Al-Khelaifi, presidene do clube, o atacante escutou que não será negociado.
Mbappé possui vínculo com o Paris Saint-Germain até 2022 e estará livre para assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir de janeiro. No entanto, o atleta só poderá vestir a camsia de um novo time após o fim desta temporada.