Mauricio Pochettino, técnico do PSG, reafirma contar com Mbappé

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, reafirmou que conta com Mbappé nesta temporada. Nesta semana, a imprensa espanhola publicou que o atacante teria dito a membros do elenco que iria permanecer no clube neste ano, mas o comandante informou que não soube de nada da boca do atleta.- Ele está motivado para fazer uma boa temporada. Mbappé é nosso jogador e não o vejo fora daqui desde que começamos nossa campanha há algumas semanas. Não posso dizer que Mbappé confirmou ao grupo que vai permanecer. Se ele comentou com parte dos jogadores, eu não estava lá. Minhas conversas com ele são sobre futebol.