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futebol

Mauricio Pochettino se irrita com pergunta sobre possível saída do PSG: 'Adeus, obrigado'

Apesar da liderança com folga na Ligue 1, treinador argentino vê o seu time deixar a desejar na Champions League...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 10:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 10:59
Treinador do PSG, o argentino Mauricio Pochettino se irritou ao ser perguntando sobre uma possível saída dele do clube francês. Ele é especulado no Manchester United, rival do Manchester City, time inglês que o venceu na última quarta-feira: 2 a 1, pela quinta rodada da Champions League. CONFIRA AQUI A CLASSIFICAÇÃO DA CHAMPIONS LEAGUE
"Adeus, Obrigado", disse ele logo após o jogo, em entrevista ao canal "Plus".
Mais calmo, na entrevista coletiva pós-jogo, ele voltou a falar sobre a sua possível saída e destacou que tudo isso não passa de um rumor.
- Os jogadores sabem muito bem nossa situação. Nós sabemos a situação deles. Acho que vivemos em um negócio em que os rumores estão aí. Algumas vezes negativos, outras positivos. Isso não é uma coisa para falar, sobre os rumores - comentou. Com o resultado fora de casa, o Paris Saint-Germain vai terminar a fase de grupos da competição em segundo lugar, já que não pode mais alcançar o próprio City e não tem como ser alcançado pelo RB Leipzig.
Até aqui, são duas vitórias, dois empates e uma derrota. Muito pouco para o time considerado por muitos como o mais rico do mundo. Ele reconheceu que o desempenho não é o desejável e também falou sobre a sua possível saída.
- Na minha visão o primeiro tempo foi difícil, o City nos forçou a jogar recuados. Algumas vezes boas e ruins situações. Mas temos que saber sofrer, a Champions League pede isso. O Manchester City tem um time que impõe isso. No segundo tempo começamos melhor, controlamos o jogo em alguns momentos, marcamos um gol. As circunstâncias do time não ajudaram para continuarmos. Estamos desapontados. A classificação está, mas queríamos terminar em primeiro lugar. A decepção está lá - disse, ao canal oficial do PSG.
Crédito: PochettinocomandaoPSGdesde2dejaneirodesteano(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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