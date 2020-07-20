Mauricio Pochettino, ex-Tottenham, rejeitou oferta do Monaco

Mauricio Pochettino continuará esperando por uma boa oportunidade. Segundo o "Athletic", o argentino rejeitou uma oferta do Monaco, que estava sem treinador desde que Robert Moreno foi demitido na última semana.
Paul Mitchell, diretor de esportes do clube francês, já havia trabalhado com o treinador argentino no Southampton e no Tottenham, e esperava que ele aceitasse o convite.
Apesar da proposta, Pochettino quer levar o tempo necessário para fazer uma boa escolha. O treinador quer ingressar em uma equipe que brigue por títulos na Europa.
Com a rejeição de Pochettino, Niko Kovac foi escolhido como o novo treinador do Monaco. O ex-treinador do Bayern de Munique foi demitido do clube bávaro após uma série de resultados ruins.