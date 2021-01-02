Mauricio Pochettino é anunciado oficialmente pelo PSG

VEJA A TABELA DA LIGUE 1- Estou extremamente feliz e honrado por ser o novo treinador do Paris Saint-Germain. Agradeço aos dirigentes do clube pela confiança que depositam em mim. Como você sabe, este clube sempre manteve um lugar especial em meu coração. Tenho memórias maravilhosas disso, especialmente da atmosfera única do Parque dos Príncipes. Volto com muita ambição e humildade, mas também com muita vontade de trabalhar com alguns dos jogadores mais talentosos do mundo. Esta equipe tem um potencial fantástico e farei de tudo para otimizar os resultados do Paris Saint-Germain em todas as competições. Faremos também o nosso melhor para dar à nossa equipa aquela identidade de jogo combativa e ofensiva que os adeptos parisienses sempre adoraram - disse o novo treinador.