Mauricio Pochettino, do PSG, rejeita proposta do Manchester United e sonha com Real Madrid

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, recusou uma proposta do Manchester United, segundo o "Daily Mail". De acordo com as informações, o argentino sonha em comandar o Real Madrid e opta por aguardar uma saída de Carlo Ancelotti.O comandante chegou a ser cogitado para comandar o clube merengue e o Tottenham em 2021, mas o PSG optou pela permanência do treinador. Com isso, os Spurs buscaram a chegada de Nuno Espírito Santo, que já saiu para a entrada de Antonio Conte, enquanto os espanhóis contrataram o experiente italiano.

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No entanto, o trabalho de Carlo Ancelotti, que começou com avaliações bem positivas, pode não ter continuidade na próxima temporada. As dúvidas com relação ao comandante crescem, principalmente após a derrota do Real Madrid para o PSG no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Enquanto isso, o Manchester United trabalha com dois nomes para assumir o posto ocupado interinamente por Ralf Rangnick. Pochettino é tratado como prioridade, mas os Red Devils também trabalham com o nome de Erik ten Hag, do Ajax.