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Mauricio Pochettino, do PSG, rejeita proposta do Manchester United e sonha com Real Madrid

Comandante argentino é o favorito da diretoria dos Diabos Vermelhos para assumir a equipe na próxima temporada. Treinador foi especulado no clube merengue em 2021...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 11:45
Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, recusou uma proposta do Manchester United, segundo o "Daily Mail". De acordo com as informações, o argentino sonha em comandar o Real Madrid e opta por aguardar uma saída de Carlo Ancelotti.O comandante chegou a ser cogitado para comandar o clube merengue e o Tottenham em 2021, mas o PSG optou pela permanência do treinador. Com isso, os Spurs buscaram a chegada de Nuno Espírito Santo, que já saiu para a entrada de Antonio Conte, enquanto os espanhóis contrataram o experiente italiano.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, o trabalho de Carlo Ancelotti, que começou com avaliações bem positivas, pode não ter continuidade na próxima temporada. As dúvidas com relação ao comandante crescem, principalmente após a derrota do Real Madrid para o PSG no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.
Enquanto isso, o Manchester United trabalha com dois nomes para assumir o posto ocupado interinamente por Ralf Rangnick. Pochettino é tratado como prioridade, mas os Red Devils também trabalham com o nome de Erik ten Hag, do Ajax.
Crédito: MauricioPochettinoéalvofavoritodoManchesterUnited(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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