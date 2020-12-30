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Mauricio Pochettino chega a Paris no fim de semana para assinar com PSG

Treinador argentino deverá estar na reapresentação do clube francês, marcada para o dia 3 de janeiro, e será o substituto do técnico alemão Thomas Tuchel...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 16:10
Crédito: AFP
Após a confirmação da demissão de Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain, cresce a expectativa pela chegada de Mauricio Pochettino para ser o novo técnico do clube da Cidade Luz. E de acordo com a imprensa francesa, o argentino já tem data para chegar à França.
+ Veja a tabela da Ligue 1Segundo o jornal "Le Parisien", o ex-treinador do Tottenham desembarca na capital francesa no próximo fim de semana para assinar contrato com o time de Neymar. Ainda não há informações a respeito do tempo de contrato de Pochettino na equipe francesa, tampouco seu salário.
+ Retrospectiva 2020: Veja os times europeus que mais decepcionaram neste ano
Ainda de acordo com o portal, o ex-zagueiro Zoumana Camara, que jogou no PSG e trabalhava como assistente de Tuchel no clube, deverá ser mantido na comissão de Pochettino.

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