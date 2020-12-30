Mauricio Pochettino chega a Paris no fim de semana para assinar com PSG

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Após a confirmação da demissão de Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain, cresce a expectativa pela chegada de Mauricio Pochettino para ser o novo técnico do clube da Cidade Luz. E de acordo com a imprensa francesa, o argentino já tem data para chegar à França.

+ Veja a tabela da Ligue 1Segundo o jornal "Le Parisien", o ex-treinador do Tottenham desembarca na capital francesa no próximo fim de semana para assinar contrato com o time de Neymar. Ainda não há informações a respeito do tempo de contrato de Pochettino na equipe francesa, tampouco seu salário.

+ Retrospectiva 2020: Veja os times europeus que mais decepcionaram neste ano