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Mauricio Pochettino admite ter que melhorar desempenho do PSG: 'A orquestra deve estar afinada'

Comandante admite que grandes estrelas não vivem os melhores momentos de suas carreiras, mas está confiante de que peças chaves possam recuperar boa forma...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 08:59

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 08:59

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, admitiu que deve melhorar o desempenho de sua equipe. Entretanto, em entrevista ao "Mundo Valdano", o argentino também ressaltou que algumas de suas estrelas não estão no melhor momento de suas carreiras.- Talvez a realidade de Sergio Ramos seja diferente da de 2014 ou a de Messi e Neymar. Esses jogadores são grandes campeões, mas devem se acostumar com a realidade. Todos sabem que foram os melhores, mas devem estar em seus níveis. Se conseguirem se recuperar, iremos brigar por qualquer coisa. Mas a luta está em encontrar a melhor versão de cada um. A orquestra deve estar afinada.
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Dentre as estrelas citadas por Pochettino, Sergio Ramos ainda não teve a oportunidade de debutar com a camisa do PSG. O defensor, que sofreu com problemas físicos em sua última temporada no Real Madrid, também está passando pelas mesmas dificuldades neste início na França.
Além do espanhol, o rendimento de Neymar está sendo criticado pela imprensa local, enquanto o clube também está imerso na provável saída de Mbappé em 2022. E no campo, apesar dos resultados convincentes, a equipe não parece passar confiança ao torcedor.

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