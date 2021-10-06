Mauricio Pochettino admite ter que melhorar desempenho do PSG: 'A orquestra deve estar afinada'

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, admitiu que deve melhorar o desempenho de sua equipe. Entretanto, em entrevista ao "Mundo Valdano", o argentino também ressaltou que algumas de suas estrelas não estão no melhor momento de suas carreiras.- Talvez a realidade de Sergio Ramos seja diferente da de 2014 ou a de Messi e Neymar. Esses jogadores são grandes campeões, mas devem se acostumar com a realidade. Todos sabem que foram os melhores, mas devem estar em seus níveis. Se conseguirem se recuperar, iremos brigar por qualquer coisa. Mas a luta está em encontrar a melhor versão de cada um. A orquestra deve estar afinada.