Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Maurício fala sobre perspectiva para atual temporada na Malásia

Defensor brasileiro é um dos principais nomes do Johor desde o ano passado
...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2020 às 16:09
Crédito: Divulgação / Johor
Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o zagueiro Maurício, do Johor, da Malásia, falou sobre a expectativa para essa nova temporada que se iniciará no clube. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é fazer um grande ano para conquistar títulos novamente.- Nós temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer uma grande temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para alcançarmos o nível que queremos o quanto antes. A meta de todos aqui é que esse ano seja o principal da história do clube, com grandes resultados e conquistas importantes - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Sporting e Lazio na Europa, seu objetivo é melhorar ainda mais seus números no clube. No Brasil, Maurício também atuou no Vitória e no Sport.
- Tenho ótimos números no clube e espero melhorá-los nos próximos meses. Vou trabalhar muito para honrar a camisa do Johor até o fim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados