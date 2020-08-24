Maurício fala sobre perspectiva para atual temporada na Malásia

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o zagueiro Maurício, do Johor, da Malásia, falou sobre a expectativa para essa nova temporada que se iniciará no clube. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é fazer um grande ano para conquistar títulos novamente.- Nós temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer uma grande temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para alcançarmos o nível que queremos o quanto antes. A meta de todos aqui é que esse ano seja o principal da história do clube, com grandes resultados e conquistas importantes - afirmou.