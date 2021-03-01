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Maurício fala de decisão na Malásia e projeta sexto título: 'Marcar o nome na história do clube'

Zagueiro brasileiro é destaque no Johor DT, da Malásia, e busca sexto título para ter o seu nome como ídolo do clube...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 15:42
Crédito: Dilvugação / Johor DT
O zagueiro Maurício inicia nessa semana a terceira temporada com a camisa do Johor DT, em decisão da Supercopa da Malásia, competição de jogo único, diante do Kedah. Com cinco taças conquistadas no país, o defensor falou da importância em iniciar o ano com a oportunidade de conquistar mais um troféu.
Veja a tabela do Inglês- Eu me sinto muito feliz aqui, sou muito bem tratado e respeitado desde que cheguei. Só posso retribuir isso com boas atuações e conquistas, essa é a nossa meta. Queremos marca o nome na história do clube e temos mais uma oportunidade para isso no sábado, não podemos deixar escapar - declarou.
Atual bicampeão nacional e ídolo na Malásia, Maurício deixou o Brasil em 2013 e passou por Sporting (POR), Lazio (ITA), Spartak Moscow (RUS) e Legia Warszava (POL) antes de chegar ao futebol asiático. De olho também na disputa da Liga dos Campeões, o zagueiro já sabe o que esperar do Kedah na partida que marcará o pontapé inicial em mais um ano:
- É uma nova temporada, mas eles já mostraram ser um time forte e organizado nos últimos anos. Temos que entrar preparados e atentos, mas tenho total confiança de que estaremos prontos para trazer mais esse troféu para casa - analisou o defensor, autor do gol que definiu a vitória por 1 a 0 do Johor DT no último confronto entre as equipes.
O confronto decisivo pela Supercopa da Malásia acontece na sexta-feira (05), a partir das 6h (de Brasília).

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