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futebol

Maurício estreia pelo Panathinaikos e empata com vice-líder na Grécia

Jogador foi atleta do Fluminense entre 2007 e 2009. Na Grécia, foi campeão com o PAOK...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 18:07

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 18:07
Crédito: Divulgação
O volante Maurício realizou a sua estreia oficial pelo Panathinaikos no último sábado, contra o Volos, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Grego. O jogador atuou os 90 minutos do confronto, que terminou empatado em 1 a 1. O atleta falou sobre o jogo e o empate no fim com o atual vice-líder da competição.
- Lutamos muito para vencer, pois necessitávamos demais deste resultado. Infelizmente sofremos um gol aos 47 minutos da segunda etapa e acabamos castigados. De toda forma, é um jogo que fica marcado pra mim por ter sido o primeiro com esta camisa tradicional - declarou.
Após três temporadas no rival PAOK, Maurício chegou ao novo clube com a responsabilidade de ser um dos líderes da equipe. Desde 2014 sem levantar um troféu, o Panathinaikos não vence a liga há dez anos. O brasileiro mostrou-se tranquilo a respeito do momento do time.
- O campeonato está muito no início e temos todas as chances de melhorar nosso desempenho e realizar uma grande campanha. Foram jogadas apenas cinco rodadas e tenho certeza que evoluiremos ao longo da competição - encerrou.

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