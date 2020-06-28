Maurício destaca ótimo momento na carreira e foca em título nacional

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o zagueiro Maurício é um dos principais jogadores da Malásia defendendo as cores do Johor. Segundo o jogador, essa fase é consequência de um trabalho forte que vem fazendo no país.
- Estou muito feliz e motivado com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Malásia. Tem sido uma experiência incrível. Vou buscar manter a intensidade para continuar crescendo mais e mais e para construir uma história de grandes conquistas com a camisa do clube. Esse é o objetivo - disse.
Ainda de acordo com o atleta, tem passagens por Sporting e Lazio na Europa, o Johor tem tudo para conquistar títulos este ano. No Brasil, Maurício também atuou no Vitória e no Sport.
- Vamos lutar para que o grupo possa conquistar títulos esse ano. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível.E MAIS:Zidane admite que não terá uma carreira longa com treinador e diz: 'Fui melhor como jogador'Melhor em campo, Wendel elogia companheiros por virada do SportingDaniel Tenenbaum é bicampeão israelense com o Maccabi Tel AvivLazio vence Fiorentina de virada no Campeonato ItalianoAtlético de Madrid vence Alavés com tranquilidade no Espanhol E MAIS: