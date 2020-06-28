Maurício destaca ótimo momento na carreira e foca em título nacional

Crédito: Divulgação / Johor

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o zagueiro Maurício é um dos principais jogadores da Malásia defendendo as cores do Johor. Segundo o jogador, essa fase é consequência de um trabalho forte que vem fazendo no país.

- Estou muito feliz e motivado com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Malásia. Tem sido uma experiência incrível. Vou buscar manter a intensidade para continuar crescendo mais e mais e para construir uma história de grandes conquistas com a camisa do clube. Esse é o objetivo - disse.

Ainda de acordo com o atleta, tem passagens por Sporting e Lazio na Europa, o Johor tem tudo para conquistar títulos este ano. No Brasil, Maurício também atuou no Vitória e no Sport.