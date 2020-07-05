Maurício comenta interesse de André Villas-Boas em levá-lo para o Olympique de Marseille

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O contrato do volante Maurício com o PAOK se encerra no final deste mês e o seu futuro parece ser a França. O português André Villas-Boas, atual treinador do Olympique de Marselha e que levou o jogador para o Zenit há alguns anos, aguarda o prazo ser finalizado para buscar a contratação do brasileiro. Maurício falou sobre a real possibilidade de voltar a jogar com Villas-Boas.

- Quando soube do possível interesse dele em contar com o meu futebol novamente fiquei bastante feliz. Trabalhei com o André na Rússia e fiquei muito bem impressionado com sua capacidade profissional. Seria algo que me motivaria de forma especial - declarou.

Neste sábado Maurício entrou em campo pelo PAOK e ajudou seu time a arrancar um empate em dois a dois com o OFI Crete fora de casa. O clube do camisa oito é vice-líder da Super Liga da Grécia e nesta posição garantiria uma vaga na próxima Champions League. Maurício destacou a luta para conduzir o atual campeão grego à próxima UCL.