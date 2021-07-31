Maurício chega a marca de 50 jogos pelo Johor DT em vitória e comemora feito importante pelo clube

Na última quarta-feira, o zagueiro Maurício voltou a campo em vitória por 3 a 1 do Johor DT sobre o Selangor, na Superliga da Malásia, e atingiu a marca de 50 jogos com a camisa do clube que defende desde 2019.- Fico muito feliz em atingir essa marca especial por um clube tão querido que se tornou minha casa. O Johor sempre me valorizou muito e só posso retribuir dando o meu melhor em campo, com muita dedicação e respeito a camisa.

Desde que chegou no Johor, o zagueiro de 32 anos conquistou seis títulos e se tornou um dos pilares da equipe que vem dominando o futebol no país nas últimas temporadas. Atualmente, é líder do campeonato nacional com 36 pontos, seis a mais que o Terengganu, segundo colocado, e volta a campo já neste sábado, contra o Perak FC.- É importante mantermos essa pegada nas próximas rodadas para chegarmos na reta final com a vantagem que construímos até aqui. O grupo está muito motivado por essa conquista e tenho certeza que vamos fazer uma boa partida.