Maurício avalia adversários do Johor DT após sorteio da Liga dos Campeões asiática

Crédito: Divulgação/Johor DT

Vivendo mais uma grande temporada com a camisa do Johor DT, da Malásia, o zagueiro Maurício conheceu nesta segunda-feira os adversários da equipe na disputa da Liga dos Campeões da Ásia, e a pouco mais de um mês da estreia, o grupo já vive a expectativa da participação na maior competição continental.- Nosso time está muito preparado. O trabalho foi muito bem feito desde o início da temporada pensando na participação na Champions, que é o nosso grande objetivo. Sabemos que temos pela frente grandes adversários, mas os resultados tem trazido cada vez mais confiança e vamos buscar essa classificação com unhas e dentes - declarou o zagueiro.

No Grupo G, ao lado de Pohang Steelers (KOR), Ratchaburi (THA) e Nagoya Grampus (JAP), adversário na estreia, o Johor DT, grande potência nacional nos últimos anos, busca a primeira classificação para a segunda fase da Liga dos Campeões. Antes, acabou eliminado na fase preliminar, em 2015, e na fase de grupos, em 2019. Em 2020, participava da fase de grupos quando foi interrompida por conta da pandemia de COVID-19. Na ocasião, Maurício ainda balançou as redes antes da paralisação, em vitória por 2 a 1 sobre o Suwon Bluewings (KOR).- É um novo passo para a instituição e queremos fazer parte disso. O Johor se tornou a minha casa e sou muito grato. Vou dar minha vida para levar o clube a outro patamar - finalizou Maurício sobre essa nova caminhada.