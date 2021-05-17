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Maurício avalia adversários do Johor DT após sorteio da Liga dos Campeões asiática

Zagueiro quer passar da fase de grupos pela primeira vez desde que chegou à Malasia...
LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 17:16

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 17:16

Crédito: Divulgação/Johor DT
Vivendo mais uma grande temporada com a camisa do Johor DT, da Malásia, o zagueiro Maurício conheceu nesta segunda-feira os adversários da equipe na disputa da Liga dos Campeões da Ásia, e a pouco mais de um mês da estreia, o grupo já vive a expectativa da participação na maior competição continental.- Nosso time está muito preparado. O trabalho foi muito bem feito desde o início da temporada pensando na participação na Champions, que é o nosso grande objetivo. Sabemos que temos pela frente grandes adversários, mas os resultados tem trazido cada vez mais confiança e vamos buscar essa classificação com unhas e dentes - declarou o zagueiro.
No Grupo G, ao lado de Pohang Steelers (KOR), Ratchaburi (THA) e Nagoya Grampus (JAP), adversário na estreia, o Johor DT, grande potência nacional nos últimos anos, busca a primeira classificação para a segunda fase da Liga dos Campeões. Antes, acabou eliminado na fase preliminar, em 2015, e na fase de grupos, em 2019. Em 2020, participava da fase de grupos quando foi interrompida por conta da pandemia de COVID-19. Na ocasião, Maurício ainda balançou as redes antes da paralisação, em vitória por 2 a 1 sobre o Suwon Bluewings (KOR).- É um novo passo para a instituição e queremos fazer parte disso. O Johor se tornou a minha casa e sou muito grato. Vou dar minha vida para levar o clube a outro patamar - finalizou Maurício sobre essa nova caminhada.
O Johor DT estreia na Liga dos Campeões da Ásia no próximo dia 22 de junho, diante do Nagoya Grampus (JAP). A fase de grupos será toda realizar no Rajamangala Stadium, na Tailândia.

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