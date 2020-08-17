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futebol

Matuidi revela melhor jogador com quem já atuou ao lado na carreira

Meio-campista francês teve passagens de destaque pelo Paris Saint-Germain, Juventus e seleção e já jogou com Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo e outros craques da bola...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 10:33

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 10:33

Crédito: Matuidi foi anunciado como novo reforço do Inter de Miami, da MLS (FRANCK FIFE / AFP
O meio-campista Blaise Matuidi, recém-contratado pelo Inter de Miami, time de David Beckham na Major League Soccer, conversou com o “L’Equipe” e revelou qual foi o melhor jogador com quem já trabalhou. O veterano que tem passagens por Paris Saint-Germain, Juventus e seleção francesa já atuou ao lado de grandes craques.
- Fui companheiro de Neymar, Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e (Cristiano) Ronaldo. São todos jogadores fantásticos, mas se tiver que escolher um, fico com Ronaldo por tudo o que fez durante sua carreira e o que faz hoje em dia. É excepcional. Está ficando mais velho, é verdade, mas ele sabe disso. Vê-lo trabalhar com o espírito de ser sempre o melhor é algo que eu nunca vi.
Aos 33 anos e após ter trabalhado com tantas referências ao longo de sua carreira, o francês será uma das principais peças do novo time da MLS. Até o momento, Matuidi é o nome de maior peso de uma equipe que busca outros veteranos como reforços para sua estreia na principal competição de futebol dos Estados Unidos.

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