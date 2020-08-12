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futebol

Matuidi e Juventus rescindem contrato; clube se despede do jogador

Volante francês está prestes a ser anunciado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2020 às 14:47

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 14:47

Crédito: AFP
O volante Blaise Matuidi está de saída da Juventus. Nesta quarta-feira, a equipe italiana informou que clube e jogador chegaram a um acordo pela rescisão amigável do contrato do francês de 33 anos. O novo destino do jogador deve ser o Inter Miami, dos Estados Unidos, clube que tem o inglês David Beckham como um dos sócios.Através de seu site oficial, a Juventus agradeceu ao jogador pelos serviços prestados durante três anos vestindo a camisa da Velha Senhora. No período em que esteve a serviço da Bianconeri, Matuidi entrou em campo 133 vezes. Somente Dybala, com 134 jogos, atuou mais que ele.
- Blaise é alguém que sempre estará em nossos corações e desejamos a ele tudo de bom para o futuro - disse a Juve.

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