Mattos revela que Sampaoli pediu um goleiro assim que chegou no Galo

O diretor de futebol do Atlético-MG, Alexandre Mattos, confirmou que houve um pedido do técnico Jorge Sampaoli para contratar um novo goleiro assim que chegou ao clube. Sampaoli tem fixação em arqueiros que saibam jogar com os pés para ajudar na criação de jogadas. Nomes como Victor, ídolo histórico, e Rafael, que fez um grande esforço para fechar com o Galo, entrando inclusive litígio com o rival Cruzeiro, parecem que não convencem o treinador argentino. Mattos disse que Rafael tem melhorado no jogo com os pés, mas o alvinegro ainda monitora a situação de Everson, que trabalhou com Sampaoli no Santos e goza de prestígio com o treinador. Everson está tentando sua liberação do Peixe na Justiça e se conseguir rescindir seu contrato, pode aparecer no Galo. - Para ser bem honesto, ele(Sampaoli) já chegou pedindo um goleiro. Ele não conhecia, de trabalhar junto, o Victor e nem o Rafael. Conhece os dois de ver, mas não de trabalhar junto. É diferente. Muita gente fala: “Mas nós já temos dois goleiros”. O Sampaoli começa o jogo dele com o goleiro. Todo mundo aplaudiu o Santos no final do ano, quando foi vice-campeão brasileiro jogando pra cima, mas por causa das ideias do Sampaoli. Então, se vier um goleiro. E, para ser bem honesto, ele definiu esses nomes lá atrás. Ele pediu três estrangeiros, mas nenhum foi o Martín Campaña, do Independiente. Ele pediu outros (um dos) três goleiros estrangeiros, e assim a gente está levando. Se aparecer uma oportunidade de mercado - disse Alexandre Mattos à Band. Sem ter o nome da sua preferência, Rafael deve ser o titular contra o América-MG, domingo, 26 de julho no Independência, na volta do Campeonato Mineiro. - O Rafael vem evoluindo muito(com os pés), e o próprio Sampaoli já nos disse. O próprio Victor tem trabalhando como um leão. Vem dando gosto de ver o Victor. Agora, a característica é do treinador. O treinador que nós trouxemos, o que todo mundo aplaude, que todo mundo cria uma expectativa, necessita de uma característica que ele vai escolher quem vai jogar. Se vai ser o Victor, se vai ser o Rafael ou se vai ser um outro goleiro... Se vier ou não. Mas é uma característica que ele vai buscar - completou Alexandre Mattos. Busca por um centroavante Enquanto o Galo não atende o desejo do seu treinador por um goleiro, Alexandre Mattos busca uma reposição para o ataque, após a grave lesão no tornozelo de Diego Tardelli, que só volta aos campos em 2021. Marrony e Bruno Silva são as opções do comando de ataque no momento. - Temos carência ali mesmo no elenco, isso antes mesmo da situação do Tardelli, que é uma perda para nós. A gente vai tentar repor, dentro de um orçamento planejado principalmente pelo Rubens e pelo Rafael Menin, que a gente vem cumprindo à risca para a gente alcançar nossos objetivos com equilíbrio financeiro-disse o diretor de futebol.