Mattos lamenta saída do Galo e diz que estava com planejamento para 2021 em andamento com Sampaoli

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA Veja o comunicado na íntegra da demissão de Mattos O Clube Atlético Mineiro acertou, nesta segunda-feira, 4 de janeiro, a rescisão contratual com o diretor de Futebol Alexandre Mattos. O encerramento do vínculo com Alexandre Mattos é fruto de decisão do órgão especial colegiado, composto pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin. Por deliberação deste órgão, optou-se por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho. A mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança; na reestruturação das categorias de base; na construção da Arena MRV; e na manutenção de um time profissional altamente competitivo. O Clube Atlético Mineiro agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais. Último ato com Sampaoli No dia 31 de dezembro, Mattos postou em sua conta no Instagram uma foto ao lado de Jorge Sampaoli, quando o executivo tinha dado seu livro para o treinador argentino. Na legenda da foto, agradecia ao técnico pelo aprendizado e projetava 2021 com conquistas ao seu lado. -Hoje, no último dia do ano, estou na casa dele, para lhe presentear com um livro meu, que tenho certeza, que juntos, iremos escrever novas páginas de vitórias e conquistas!! Feliz 2021 a todos!!! - postou em sua conta no Instagram. -Nesse ano difícil que se encerra tivemos muitos aprendizados e algumas alegrias!! Sem dúvida uma delas está sendo a honra de trabalhar ao lado do Sampaoli, profissional e pessoa fantástica, parceiro em todas as horas e que me faz aprender algo novo a cada dia!!!!”. Até o domingo, 3 de janeiro, Alexandre Mattos deu expediente normalmente no Atlético e participava ativamente das decisões e do planejamento do Galo para este ano. O nome mais especulado para assumir o cargo é de Rodrigo Caetano, que deixou o Internacional. Ele havia negado a negociação com os mineiros, porém com a confirmação da saída de Alexandre Mattos, poderá voltar ao radar alvinegro.