Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mattos garante que Sampaoli fica no Galo, mas fala em crise financeira

O diretor de futebol do Atlético-MG comentou sobre as cobranças do treinador sobre salários atrasados no clube...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 17:46
Crédito: O treinador do Galo não anda "falando a mesma língua" dos dirigentes do time mineiro nos últimos dias-(Pedro Souza/Atlético-MG
A comunicação entre Jorge Sampaoli e a diretoria do Atlético-MG anda “truncada”. O treinador argentino tem tido embates com a direção do Galo por reforços e até cobranças sobre salários atrasados. O argentino colocou como exigências ter um elenco forte, com contratações e ainda a manutenção em dia dos vencimentos dos jogadores O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, falou sobre a falta de entendimento entre clube a treinador, citando o momento financeiro complicado do Atlético. -O Atlético vive uma situação financeira delicadíssima, isso não é segredo para ninguém. Com a pandemia, isso “otimizou” e ficou mais difícil ainda. O Sampaoli veio para cá, o que também não é segredo, com algumas situações definidas de salário em dia, de possibilidade de montar elenco forte para tentar títulos. Isso tudo nós estamos conseguindo fazer com um esforço hercúleo. O Atlético tem uma proximidade desses vencimentos em dia-disse em entrevista à Rádio Itatiaia. Sobre um possível ultimato de Sampaoli, que poderia culminar em sua saída pelos atrasos de salários, Mattos garantiu a permanência do argentino. -O Sampaoli tem contrato, vai cumprir o contrato. Vamos tentar ser campeões. Lá no futuro, a gente precisa alinhar algumas coisas em conjunto e, aí sim, definir as situações. Qualquer profissional tem o direito de sair ou de ficar onde está. Ele tem contrato exatamente por isso. Não é o caso imediato. O Sampaoli, na verdade, a preocupação dele é trazer jogadores, fazer um time forte e ganhar o jogo de sábado, que é muito importante para o nosso objetivo futuro, que é tentar buscar esse título, que é o que queremos conquistar para o nosso torcedor- concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados