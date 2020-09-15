Mattos garante que Sampaoli fica no Galo, mas fala em crise financeira

A comunicação entre Jorge Sampaoli e a diretoria do Atlético-MG anda “truncada”. O treinador argentino tem tido embates com a direção do Galo por reforços e até cobranças sobre salários atrasados. O argentino colocou como exigências ter um elenco forte, com contratações e ainda a manutenção em dia dos vencimentos dos jogadores O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, falou sobre a falta de entendimento entre clube a treinador, citando o momento financeiro complicado do Atlético. -O Atlético vive uma situação financeira delicadíssima, isso não é segredo para ninguém. Com a pandemia, isso “otimizou” e ficou mais difícil ainda. O Sampaoli veio para cá, o que também não é segredo, com algumas situações definidas de salário em dia, de possibilidade de montar elenco forte para tentar títulos. Isso tudo nós estamos conseguindo fazer com um esforço hercúleo. O Atlético tem uma proximidade desses vencimentos em dia-disse em entrevista à Rádio Itatiaia. Sobre um possível ultimato de Sampaoli, que poderia culminar em sua saída pelos atrasos de salários, Mattos garantiu a permanência do argentino. -O Sampaoli tem contrato, vai cumprir o contrato. Vamos tentar ser campeões. Lá no futuro, a gente precisa alinhar algumas coisas em conjunto e, aí sim, definir as situações. Qualquer profissional tem o direito de sair ou de ficar onde está. Ele tem contrato exatamente por isso. Não é o caso imediato. O Sampaoli, na verdade, a preocupação dele é trazer jogadores, fazer um time forte e ganhar o jogo de sábado, que é muito importante para o nosso objetivo futuro, que é tentar buscar esse título, que é o que queremos conquistar para o nosso torcedor- concluiu.