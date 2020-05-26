Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfação

As notícias de que os atrasos de salário no Atlético-MG estão tumultuando o ambiente, tem gerado preocupação no torcedor alvinegro, que tem visto a grave crise financeira que o clube vive neste momento. O Galo alega que a pausa forçada no futebol por conta da pandemia do coronavírus é a principal causa das dificuldades em arcar com seus compromissos financeiros. O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, revelou que há ansiedade no elenco de atletas para que as pendências sejam sanadas. O presidente Sérgio Sette Câmara, afirmou que o alvinegro vai pagar parte das pendências com o grupo de jogadores ainda esta semana. Mattos negou que haja insatisfação dos jogadores pelos dos atrasos salariais. Todavia, confirmou que há desconforto com os prazos para quitar os débitos. E MAIS:'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraAmérica-MG também está de volta aos treinos em seu CTSette Câmara reclama de ações na Justiça movidas por Elias e Maicon Bolt:'são cobranças absurdas'Sette Câmara admite atrasos de salários e pede ajuda à CBF para obtençao de crédito para os clubesVÍDEO: Categoria! Otero tira onda com golaço em treino Atlético-MG- É uma dificuldade mundial, não só do Atlético. Todos os clubes estão passando por dificuldades. Obviamente que isso está diretamente ligado às questões salariais, do dia a dia. Venho conversando diariamente com os atletas, estão na compreensão. Óbvio que todos estão ansiosos, que todos têm seus compromissos, mas todos também conhecem o presidente Sérgio Sette Câmara, que está há mais de dois anos no comando e conseguindo equilibrar bem as contas. Conseguiu sempre honrar com tudo que combinou com eles. Tem uma confiança mútua nisso - disse em entrevista à Rádio da Massa. Mattos reforçou em seguida que é estado de espírito no elenco é de ansiedade. -Não vejo insatisfação. Vejo uma ansiedade de todos para tentar fazer o que todo mundo gosta, que é jogar futebol, ter os jogos, os desafios. É isso que estamos aguardando para, aí sim, conseguir fazer nosso ambiente natural do dia a dia-explicou Alexandre Mattos.