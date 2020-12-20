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Mattos aguarda posição da nova diretoria para saber se vai seguir na condução do futebol no Atlético-MG

O dirigente tem o futuro indefinido no clube devido às declarações públicas do novo presidente do Galo, Sérgio Coelho, que não confirmou sua permanência...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 19:41
Crédito: Gabriel Amorim/Reprodução
As declarações públicas do novo presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, deram dicas de como vai conduzir seu mandato. Ele afirmou que pretende renovar com Jorge Sampaoli, mas não “cravou” a permanência de Alexandre Mattos, diretor de futebol.
Coelho até apresentou Renato Salvador, empresário, como seu homem forte para o futebol. E, o movimento de uma possível saída de Mattos tem gerado atenção no mercado da bola para a situação do executivo, pois caso o atual diretor do Galo deixe a o clube, clubes brasileiros possam ir atrás do dirigente.
CONFIRA A TABELA COMPLETA DA SÉRIE A Mattos chegou ao Atlético-MG em março, com a missão de formar um grupo forte para Sampaoli comandar e tentar uma campanha capaz de dar um sonhado Brasileiro ao alvinegro e, também para um projeto de longo prazo. Todavia, com as falas de Sérgio Coelho, o condutor do projeto no futebol poderá ser outro executivo. Paulo Bracks, do América-MG, Rodrigo Caetano, atualmente no Internacional e Paulo Pelaipe, ex-Flamengo são nomes que podem aparecer, segundo informação do GE e confirmada pelo L!. Alexandre Mattos aguarda uma posição oficial da nova diretoria, que assume em 4 de janeiro. Seu contrato com o time mineiro vence no fim de 2021.

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